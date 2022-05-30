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Мэр Донецка сообщил о гибели пяти человек при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин рассказал о пяти погибших в результате обстрела города ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Пять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«По уточненной информации, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — написал мэр. Он также рассказал, что один человек погиб при обстреле улицы Динамической, еще один — на пересечении улиц Генерала Антонова и 50-летия СССР.

29 мая сообщалось, что при обстреле Донецка украинскими военными пострадали женщина и ребенок. Боеприпас попал в частный жилой дом.

8 мая ВСУ также обстреляли Донецк. Всего были выпущены четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

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Алина Гончарова
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