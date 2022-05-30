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В российском регионе произошло землетрясение

МЧС России по Краснодарскому краю зафиксировало в Сочи землетрясение магнитудой 3,5

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Адлерском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Уточняется, что природное явление произошло в Черном море в шести километрах от берега на глубине 10 километров. После землетрясения объекты инфраструктуры остались неповрежденными, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

«Для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения были привлечены три мониторинговые группы от администрации города Сочи и две оперативные группы от МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в другом российском регионе — на Сахалине — сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Ученые уточнили, что эпицентр располагался в 10 километрах северо-западнее села Молодежное на глубине шесть километров.

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Никита Абрамов
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