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В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на Сахалине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Сахалине сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.

«Эпицентр располагался в 10 километрах северо-западнее села Молодежное на глубине шесть километров», — рассказали ученые.

В филиале службы уточнили, что жители Тымовского района ощущали подземные толчки силой до четырех баллов. Также о произошедшем землетрясении рассказали жители Александровск-Сахалинского района.

Пользователи соцсетей отмечали, что из-за толчков в квартирах раскачивались люстры и дребезжала посуда.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке. Подземный толчок зарегистрировали в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг сейсмособытия залегал на глубине 42 километра.

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Никита Абрамов
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