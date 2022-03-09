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На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Фото: РИА Новости

В пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили о землетрясении у восточного побережья полуострова магнитудой 5,0. Сообщение передает ТАСС.

Подземный толчок был зафиксирован в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского. «Очаг сейсмособытия залегал на глубине 42 км», — говорится в сообщении.

На место происшествия отправлены спасатели МЧС, разрушений и жертв нет.

3 марта землетрясение зафиксировали в 21 километре от центра Сочи, его магнитуда составила от 4 до 5 баллов. «От ЕДДС МО города Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 километре от центра города Сочи, магнитудой 3, (приблизительно 4-5 баллов)», — уточняется сообщении.

Марина Совина
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