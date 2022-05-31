Бывшего премьера Украины будут заочно судить за Харьковские соглашения

Украинский суд разрешил специальное расследование в отношении экс-премьера Азарова

Экс-премьера Украины Николая Азарова будут заочно судить за подписание Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Печерский районный суд города Киев разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», — заявила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Ранее киевский суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений.

В 2010 году в Харькове тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота в Севастополе продлевался до 2042 года в обмен на скидку на газ.

В феврале 2014 года Янукович был свергнут в результате массовых протестов, известных как Евромайдан. Бывший президент и Азаров покинули Украину. Крым был присоединен к России после проведенного на полуострове референдума.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.