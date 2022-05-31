«Грязные» кроссовки станут новым трендом лета 2022 года

Glamour: кроссовки с эффектом загрязнений станут новым трендом лета 2022 года

Модный редактор Glamour Хоселин Ортега назвала трендовые кроссовки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, модную нишу в грядущем сезоне займут кеды с эффектом загрязнений и потертостей, которые можно увидеть в линейках таких люксовых брендов, как Balenciaga и Gucci. Кроме того, данный список дополнят изделия с изображениями персонажей мультфильмов — они станут актуальны в контексте возвращения интереса к стилю 1990-х годов.

Популярными станут и созданные в коллаборации с маркой певицы Бейонсе IVY Park кроссовки бренда Adidas, которые представляют собой новый взгляд на классическую модель Stan Smith 1970-х годов. Также в число трендовых, по словам Ортеги, войдут модели неоновых цветов и кеды на платформе.

Ранее модный редактор Marie Claire Сара Хольцман назвала самую модную джинсовую одежду 2022 года. В список вошли брюки с завышенной талией и широкими штанинами, оверсайз-жакеты и юбки длины макси, напоминающие о трендах 1990-х годов.