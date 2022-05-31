«Грязные» кроссовки станут новым трендом лета 2022 года
Модный редактор Glamour Хоселин Ортега назвала трендовые кроссовки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам эксперта, модную нишу в грядущем сезоне займут кеды с эффектом загрязнений и потертостей, которые можно увидеть в линейках таких люксовых брендов, как Balenciaga и Gucci. Кроме того, данный список дополнят изделия с изображениями персонажей мультфильмов — они станут актуальны в контексте возвращения интереса к стилю 1990-х годов.
Популярными станут и созданные в коллаборации с маркой певицы Бейонсе IVY Park кроссовки бренда Adidas, которые представляют собой новый взгляд на классическую модель Stan Smith 1970-х годов. Также в число трендовых, по словам Ортеги, войдут модели неоновых цветов и кеды на платформе.
Ранее модный редактор Marie Claire Сара Хольцман назвала самую модную джинсовую одежду 2022 года. В список вошли брюки с завышенной талией и широкими штанинами, оверсайз-жакеты и юбки длины макси, напоминающие о трендах 1990-х годов.