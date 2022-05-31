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Психолог объяснила любовь Киркорова к эпатажным нарядам

Психолог Федосеенко объяснила любовь Филиппа Киркорова к эпатажной одежде его одиночеством

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский психолог Наталья Федосеенко объяснила любовь поп-исполнителя Филиппа Киркорова к эпатажным нарядам. На эту тему она высказалась в интервью порталу «Дни.ру».

Специалистка считает, что артист стал заложником своего образа, который предполагает наряды с перьями, стразами и другими элементами декора. «Без своего образа Киркоров уже не сможет жить. Это явная зависимость, проявление одиночества, которые так красиво блестят бриллиантами и переливаются разноцветными перьями», — заявила она.

Кроме того, по мнению эксперта, певец страдает от нехватки искренности от окружающих, поэтому всеми способами пытается привлечь внимание публики с помощью яркой одежды. «В последнее время Киркоров все чаще пытается визуально омолодиться за счет одежды и показать свой достаток», — сказала она в заключение.

В апреле певец Филипп Киркоров раскрыл стоимость нарядов, подобранных для концерта в Кремлевском дворце. Артист сообщил, что во время выступления планирует сменить 20 образов люксовых брендов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. В их числе — костюм марки Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро (19,2 миллиона рублей).

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Карина Черных
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