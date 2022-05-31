Писатель Джордж Мартин раскритиковал «Звездные войны» за плохие сцены смерти

Писатель Джордж Мартин заявил, что «Звездные войны» убивают больше персонажей, чем он

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин, чья серия романов легла в основу сериала «Игра престолов», раскритиковал «Звездные войны» за плохо прописанные смерти в сценарии. Автор «Песни льда и пламени» убежден, что читатели должны прочувствовать гибель персонажа. Об этом он рассказал в интервью The Independent.

Писатель, имеющий репутацию массового убийцы собственных персонажей, считает, что смерть должна быть трудной для написания и для чтения. По его словам, избавляться следует от значимых для сюжета героев, которые не безразличны зрителю.

«"Звездные войны" убивают больше персонажей, чем я! В самом первом фильме «Звездных войн» взрывают всю планету Альдераан, на которой проживали около 20 миллиардов человек. И все они мертвы. Но знаете что? Никого это не волнует. Окей, хорошо. Но мы не знаем людей на Альдераане и не чувствуем их смерти. Это всего лишь статистика. Если ты пишешь о смерти, то должен ее почувствовать», — высказался писатель.

В качестве хорошего примера прописанных смертей Джордж Мартин привел свою главу из «Песни льда и пламени» под названием «Красная свадьба», где гибнут ключевые для истории персонажи. По его словам, читатель должен быть привязан к героям, чтобы их внезапная гибель вызвала сильную эмоциональную реакцию.

«Это ужасная глава. Она расстраивает людей, злит их и вызывает грусть. Люди швыряют книгу об стену или в камин. Когда ее показывали по телевизору, она производила такой же эффект на десятки тысяч, если не на миллионы людей. Думаю, это хорошо. Мы тут о смерти говорим!», — отметил фантаст.