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В Казани пройдет гастрономический фестиваль

В Казани на Лебяжьем озере пройдет первый гастрономический фестиваль

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Казани на озере Лебяжье 4 июня пройдет первый гастрономический фестиваль. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на главу Кировского и Московского районов Сергея Миронова.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что зародившийся на Made In Kazan нетворкинг дает плоды. «Важно, чтобы представители бизнеса общались, обменивались практиками, энергией к созиданию. Уверен, что коллективный разум, решения в нынешней ситуации как никогда важны. Пожелаем фестивалю долгой жизни. Гастрономическая Казань должна иметь комплект таких событий. Это работает во благо инвестиционной, туристической привлекательности», — отметил он.

Фестиваль откроет летний цикл событий города. В меню блюда летней и национальной кухни, бургеры, стейки, фермерская продукция. Также гостей фестиваля ждет водное шоу, игры для детей, йога, выступления артистов, танцы.

На мероприятии пройдет встреча предпринимателей, самозанятых с лекциями и мастер-классами, поднимут вопросы развития отрасли в концепции гастрономической столицы России. Для удобства проезда до места проведения будет курсировать автобус, для автовладельцев организуют парковку.

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Варвара Кошечкина
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