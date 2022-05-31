Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина заподозрили в насилии над десятилетней дочерью близкого друга

В Ростовской области россиянин обвинил близкого друга в растлении десятилетней дочери

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Ростовской области 47-летнего сотрудника охранного предприятия заподозрили в надругательствах и насилии над десятилетней дочерью своего 58-летнего близкого друга, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчины близко дружили и подозреваемый регулярно гостил в доме у товарища. Они совместно распивали алкоголь и когда старший товарищ засыпал пьяным сном, растлитель домогался до ребенка. Следователи подозревают, что надругательства над пятиклассницей продолжались на протяжении года.

Девочка испытывала стресс от случившегося и ничего не рассказывала отцу, стесняясь огласки. Однако мужчина узнал о происходящем и немедленно написал заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что подозреваемый сам является отцом ровесницы своей жертвы.

В апреле сообщалось, что в Омске 41-летнего мужчину отправили на 15 лет в колонию строгого режима за изнасилование малолетней падчерицы и насильственные действия сексуального характера в отношении нее.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС
Экипажи вертолетов Балтфлота применили пушки на учениях
Victoria's Secret решила отказаться от аренды магазинов в России
Рита Дакота оплатила разведенной подруге новую грудь
Россия продлила ограничения на вывоз минеральных удобрений
Украденные у российского коллекционера картины оценили в 126 миллионов рублей
Россиянка оспорила в суде приписанное ей занятие проституцией
Адвокаты арестованного Додона потребовали заменить прокуроров
Родные Сапеги решили добиваться ее помилования
Психолог назвала три помогающие при похудении хитрости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.