Россиянина заподозрили в насилии над десятилетней дочерью близкого друга

В Ростовской области россиянин обвинил близкого друга в растлении десятилетней дочери

В Ростовской области 47-летнего сотрудника охранного предприятия заподозрили в надругательствах и насилии над десятилетней дочерью своего 58-летнего близкого друга, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчины близко дружили и подозреваемый регулярно гостил в доме у товарища. Они совместно распивали алкоголь и когда старший товарищ засыпал пьяным сном, растлитель домогался до ребенка. Следователи подозревают, что надругательства над пятиклассницей продолжались на протяжении года.

Девочка испытывала стресс от случившегося и ничего не рассказывала отцу, стесняясь огласки. Однако мужчина узнал о происходящем и немедленно написал заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что подозреваемый сам является отцом ровесницы своей жертвы.

В апреле сообщалось, что в Омске 41-летнего мужчину отправили на 15 лет в колонию строгого режима за изнасилование малолетней падчерицы и насильственные действия сексуального характера в отношении нее.