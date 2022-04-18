Педофила отправили в колонию на 15 лет за надругательство над падчерицей

В Омске 41-летнего мужчину осудили на 15 лет за изнасилование малолетней падчерицы

В Омске 41-летнего мужчину отправили на 15 лет в колонию строгого режима за изнасилование малолетней падчерицы и насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Судом и следствием установлено, что в период с декабря 2017-го по январь 2020 года подсудимый, возвращаясь из длительных командировок, неоднократно насиловал дочь своей сожительницы.

Девочка решилась признаться во всем матери лишь в апреле 2021 года. Педофила сразу задержали. Во время следствия он все отрицал, но в его телефоне следователи обнаружили откровенные видео.

С 17 марта в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для педофилов и их сообщников. Согласно документу, изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Новый закон 6 марта подписал президент Владимир Путин.