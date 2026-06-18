В России высказались о способном изменить мир болезненном ударе по Украине

Политолог Анпилогов: Россия не наносит удары по украинским атомным объектам

Россия не атакует украинские атомные объекты, несмотря на имеющиеся возможности. Об этом в эфире программе «Мы в курсе» на канале «Царьград» заявил политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, нанести реально болезненный удар по Украине довольно просто, однако после него мир изменится навсегда. «Очень легко сейчас нанести удар. Мы же прекрасно знаем, где, например, расположены украинские атомные станции (...) Но мы прекрасно понимаем, что после этого мир изменится навсегда (...) И поэтому мы, безусловно, по-прежнему считаем, что, да, не в белых перчатках, но извините, и не кровавыми руками нужно вести современный конфликт», — отметил Анпилогов.

Он указал, что Москва придерживается международных принципов ведения военных действий и потому не идет на подобный шаг.

5 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что атаками на объект украинская сторона пытается отвлечь внимание от провалов на фронте.