В России призвали «воевать по-настоящему» после крупнейшей за два года атаки на Москву

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал крупнейшую за два года атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Он задался вопросом, что еще должно произойти, чтобы «мы начали воевать по-настоящему».
ВСУ воюют всем, чем могут, против мирных граждан, детей и стариков, отметил Малофеев.
«Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки именно для этого с напряжением сил всей страны создавали и накапливали? Для того чтобы побеждать. Для того чтобы никто и помыслить не смел воевать с ядерной супердержавой. Для того чтобы наши люди, наши мирные граждане не страдали», — заявил он.
18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, оказался поврежден Московский НПЗ, а также в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.