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15:01, 18 июня 2026Россия

В России призвали «воевать по-настоящему» после крупнейшей за два года атаки на Москву

Малофеев призвал применить все силы и средства после массированной атаки ВСУ на Москву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал крупнейшую за два года атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Он задался вопросом, что еще должно произойти, чтобы «мы начали воевать по-настоящему».

ВСУ воюют всем, чем могут, против мирных граждан, детей и стариков, отметил Малофеев.

«Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки именно для этого с напряжением сил всей страны создавали и накапливали? Для того чтобы побеждать. Для того чтобы никто и помыслить не смел воевать с ядерной супердержавой. Для того чтобы наши люди, наши мирные граждане не страдали», — заявил он.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, оказался поврежден Московский НПЗ, а также в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

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