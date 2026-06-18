В России подсчитали средний возраст работающего по найму

Замглавы Минтруда РФ Платыгин: Средний возраст работающего по найму — 44 года

В России средний возраст работников серьезно отличается в зависимости от сферы занятости. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин. Его процитировало РИА Новости.

В целом по стране средний возраст трудящихся по найму граждан составляет порядка 44 лет. Однако, например, в IT-сегменте данный показатель ниже. В образовании, здравоохранении и социальной сфере он, напротив, выше.

Проведенное ранее социологическое исследование показало, что российский бизнес нередко теряет клиентов, так как не располагает работниками разных поколений.

По данным Министерства труда и социальной защиты, инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных категорий работников в России. При более активном внедрении технологий искусственного интеллекта дополнительная потребность в кадрах в сфере IT составит 250 тысяч человек.