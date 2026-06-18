Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук: Никакой «договорняк» с Зеленским невозможен

Все якобы мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского — лишь очередной блеф Киева. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР и командир добровольческого отряда «Барс-13» Андрей Пинчук. В материале для «Царьграда» он также объяснил невозможность «договорняка» с Зеленским.

По его мнению, даже если бы президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотели сейчас договориться и пойти на мир, этого бы не произошло. Все дело в том, что «обстоятельства исторического перелома, в котором все оказались, не предполагают договорняков», пояснил экс-министр госбезопасности ДНР.

Полковник отметил, что в Москве держатся за важную и принципиальную позицию — геополитическое влияние и желание защитить население на Украине после 2014 года. При этом спецоперация не началась раньше 2022 года по нескольким причинам. В частности, стране надо было восстановить влияние на южных территориях или иметь хороший выход к морю, предположил командир. Также это связано с расширением и защитой зоны безопасности вдоль своих границ. Украина же оказалась под влиянием Запада и имела шансы на вхождение в состав Европейского союза (ЕС) и размещение сил НАТО.

Немаловажно и то, что касается принципа неделимой безопасности. По словам полковника, увеличение заявленной безопасности постсоветских стран через включение в состав НАТО и особенно размещение там военных баз означало снижение уровня безопасности для России. Москва много раз пыталась добиться от Запада, особенно от НАТО, шагов во избежание обострения, но все равно принцип неделимой безопасности по отношению к России был проигнорирован.

«По этой причине, даже с точки зрения принципа неделимой безопасности, действия, направленные против России, выглядели как геополитическое насилие», — объяснил он и добавил, что именно это привело к обострению конфликта на Украине и сейчас делает невозможным «договорняк» с Зеленским.

Ранее в России ответили на угрозы украинского министра обороны превратить Крым в остров. Незадолго до этого Михаил Федоров заявил, что атаки Украины на мосты на трассах якобы нацелены на изоляцию Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва работает над «противоядием» от беспилотников.