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14:06, 18 июня 2026Россия

В России ответили на угрозы министра обороны Украины превратить Крым в остров

Шеремет: Заявления Киева доказывают, что РФ вынуждена проводить СВО для ликвидации нацизма
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров, подчеркнув, что подобные заявления в Киеве в очередной раз доказывают, что Россия вынуждена проводить специальную военную операцию (СВО) для ликвидации возрождающегося нацизма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы имеем дело с проявлением украинского нацизма. Для их кровожадных коррупционных элит Крым всегда был и остается примером несломленной свободы и регионом, который навсегда стал неотъемлемой частью своей исторической родины России», — обозначил Шеремет.

По его мнению, подобными заявлениями на Украине пытаются добиться выделения от Евросоюза очередного финансирования.

Ранее Федоров заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на мосты на трассах, ведущих в Крым якобы нацелены на изоляцию полуострова. В Крыму отреагировали эти слова, назвав их бахвальством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва работает над «противоядием» от украинских беспилотников.

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