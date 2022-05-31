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Звезда фильма «Однажды... в Голливуде» выйдет замуж

Звезда фильма «Однажды... в Голливуде» Маргарет Куэлли выходит замуж

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

27-летняя американская актриса и модель, звезда фильма «Однажды... в Голливуде» Маргарет Куэлли выходит замуж. Об этом сообщает People.

Избранником артистки стал 38-летний ведущий вокалист группы Bleachers и продюсер Джек Антонофф. О помолвке пары изданию сообщил источник, приближенный к артистам.

Куэлли и Антонофф начали встречаться в августе прошлого года. Тогда же папарацци заметили их целующимися во время прогулки по Нью-Йорку. В начале 2021-го актриса и продюсер официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на премии AFI Awards.

В апреле звезда фильма «Однажды... в Голливуде» поддержала возлюбленного на церемонии вручения премии Grammy, где Антонофф был номинирован в категории «Альбом года» за совместную работу с Тейлор Свифт над ее пластинкой Evermore.

Совсем недавно Маргарет Куэлли появилась на премьере фильма со своим участием «Звезды в полдень» в рамках Каннского фестиваля. Поклонники заметили на руке актрисы обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

В январе стало известно, что рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс. Позже звезда «Трансформеров» призналась, что она вместе с возлюбленным выпили кровь друг друга после помолвки.

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Анастасия Астахова
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