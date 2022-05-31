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ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками

«Одноклассники» и ЦБ расскажут россиянам о борьбе с мошенниками

Фото: Globallookpress.com

Российская соцсеть «Одноклассники» и специалисты проекта «Финансовая культура» Центробанка научат россиян бороться с мошенниками. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, «Одноклассники» и ЦБ подготовили серию материалов, которые призваны помочь гражданам научиться распознавать уловки мошенников и не становиться их жертвами. Пользователям расскажут о самых популярных схемах обмана и о том, как им противостоять.

Так, 2 июня директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в рамках прямого эфира в официальной группе проекта «Финансовая культура» в ОК расскажет о том, как распознать финансовую пирамиду в интернете, объяснит, почему не стоит брать кредиты в нелегальных организациях, и поделится своим мнением о возможности легкого заработка на рынке Форекс, который часто любят обещать злоумышленники в сети. Трансляция начнется в 14:00 по московскому времени.

Кроме того, на протяжении всей недели начиная с 31 мая в группе проекта будут публиковаться образовательные материалы от экспертов. Также желающие смогут пройти интерактивный квиз «Смогут ли вас обмануть мошенники?», с помощью которого пользователи смогут проверить себя на бдительность и научиться новым методам борьбы с мошенниками.

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Варвара Кошечкина
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