Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Арабских Эмиратах снимут свою версию сериала «Офис»

Арабская компания MBC Studios снимет свою версию комедийного сериала «Офис»

Кадр: Сериал «Офис»

В Объединенных Арабских Эмиратах снимут свою версию популярного комедийного сериала «Офис». Об этом сообщает Variety.

Новой адаптацией займется компания MBC Studios совместно с BBC Studios. Шоу под названием «Аль Мактаб» будет рассказывать о жизни сотрудников курьерской компании, в то время как в оригинальном проекте речь шла о региональном отделении большой корпорации, занимающейся продажей бумаги. В новом проекте роль эгоцентричного, но обаятельного босса достанется актеру Салеху Абуамрху.

«Зрители во всем мире, в том числе в странах Ближнего Востока и Северной Африки, знакомы с "Офисом", и, учитывая его огромный успех за последние два десятилетия, нам невероятно интересно представить самую первую арабскую версию этой комедии», — заявил генеральный менеджер MBC Studios Зейнаб Абул Алсам.

Сериал «Офис» вышел на экраны в Великобритании в 2001 году. Сюжет сериала, снятого в стиле реалити-шоу, строится вокруг жизни регионального офиса компании. Роль босса в сериале исполнил Рики Джервэйс. Позже формат был продан в США, где был сделан крайне успешный ремейк с участием Стива Карелла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
В Британии заявили о тяжелых потерях украинской армии
Раскрыты самые популярные страны для летнего отдыха среди россиян
Ведущий конструктор «Антонова» задержан за поддержку спецоперации
Описан способ взлома ПК через файлы Word
Российский заключенный сбежал из колонии во время медобследования
В Арабских Эмиратах снимут свою версию сериала «Офис»
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.