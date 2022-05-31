В Арабских Эмиратах снимут свою версию сериала «Офис»

Арабская компания MBC Studios снимет свою версию комедийного сериала «Офис»

В Объединенных Арабских Эмиратах снимут свою версию популярного комедийного сериала «Офис». Об этом сообщает Variety.

Новой адаптацией займется компания MBC Studios совместно с BBC Studios. Шоу под названием «Аль Мактаб» будет рассказывать о жизни сотрудников курьерской компании, в то время как в оригинальном проекте речь шла о региональном отделении большой корпорации, занимающейся продажей бумаги. В новом проекте роль эгоцентричного, но обаятельного босса достанется актеру Салеху Абуамрху.

«Зрители во всем мире, в том числе в странах Ближнего Востока и Северной Африки, знакомы с "Офисом", и, учитывая его огромный успех за последние два десятилетия, нам невероятно интересно представить самую первую арабскую версию этой комедии», — заявил генеральный менеджер MBC Studios Зейнаб Абул Алсам.

Сериал «Офис» вышел на экраны в Великобритании в 2001 году. Сюжет сериала, снятого в стиле реалити-шоу, строится вокруг жизни регионального офиса компании. Роль босса в сериале исполнил Рики Джервэйс. Позже формат был продан в США, где был сделан крайне успешный ремейк с участием Стива Карелла.