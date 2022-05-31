Отец погибшего в Ростове-на-Дону ребенка объяснил обстоятельства его смерти

Отец погибшего в Ростове-на-Дону ребенка объяснил, что выбросил тело в реку от испуга

Житель Ростова-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве своего семилетнего сына, объяснил следователям обстоятельства его смерти. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

По словам 32-летнего подозреваемого, он утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни, «испугался, уложил тело в вещевую сумку и сбросил ее в реку» Темерник.

Сумку с телом выловили из реки местные рыбаки. Погибший был замотан в пакет, в сумке лежали камни для утяжеления. Осматривавшие тело криминалисты обнаружили на нем следы истязания. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка.