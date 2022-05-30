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В Ростове-на Дону выловили из реки сумку с телом ребенка

Рыбаки нашли в реке в Ростове-на Дону тело ребенка 6–8 лет, возбуждено дело

Кадр: Telegram-канал «112»

Из реки Темерник в Ростове-на Дону выловили сумку с телом ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Тело мальчика, которому около 6–8 лет, обнаружили местные рыбаки.

Уточняется, что личность ребенка пока не установлена. В ближайших детских садах и школах проверяют местонахождение всех воспитанников. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.

Как отмечает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону, на теле мальчика обнаружили признаки насильственной смерти. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты выясняют обстоятельства гибели ребенка, а также устанавливают причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в 20 километрах от Иркутска в реке Ангара спасатели и следователи нашли тело без вести пропавшей 14-летней российской школьницы. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Варвара Кошечкина
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