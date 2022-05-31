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Россиянам разрешили самооборону от ворвавшихся в дом грабителей

Верховный суд России расширил пределы самообороны, разрешив защищаться от грабителей дома

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России расширил пределы допустимой самообороны, разрешив гражданам защищать себя от ворвавшихся в дом грабителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги пленума высшей судебной инстанции страны.

В постановлении пленума ВС говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом грабитель не избивает жильцов и не угрожает насилием. Прежде допускалась защита только в случае побоев, грабежа или насилия.

К необходимой самообороне россияне также вправе прибегнуть при реальной угрозе — речь идет о случаях, когда преступник угрожает применить насилия, например, направляет на жертву оружие.

ВС рекомендует судам по делам о самообороне трактовать сомнения в пользу обвиняемого.

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Любовь Ширижик
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