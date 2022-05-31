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Херсон и Запорожье перешли на российскую мобильную связь

Советник главы Крыма Крючков: в Херсоне и Запорожье заработали российские операторы связи

Фото: Unsplash

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия готовилась, поскольку у нее был опыт Крыма. «Уже работает наша связь, входят банки, готовятся порты и железная дорога», — поделился Крючков.

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380.

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Марина Совина
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