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Россиянка задушила обижавшего ее дочь зятя и сожгла его тело в лесу

На Камчатке 58-летняя теща задушила зятя пакетом, облила его тело бензином и сожгла в лесу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Камчатке 58-летняя местная жительница призналась в убийстве зятя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, женщина задушила 43-летнего потерпевшего, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет, вывезла его тело в лес и подожгла. Днем 17 мая его обгоревшее тело было найдено на свалке в лесу между селом Южные Коряки и поселком Березняки.

После исследования с полиграфом правоохранители выяснили, что к убийству причастна теща мужчины. На допросе она сказала, что погибший обижал ее дочь, версия о возможном противоправном поведении потерпевшего сейчас проверяется. В отношении задержанной было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

3 февраля стало известно, что житель Подмосковья убил оттаскавшую его за уши тещу.

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Елизавета Новикова
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