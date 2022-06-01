105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

WNYT: 105-летняя Дороти Боггес из Вашингтона назвала ходьбу причиной своего долголетия

Долгожительница из США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WNYT.

Дороти Боггес из Вашингтона, округ Колумбия, отпраздновала знаменательную дату в окружении родных, друзей и соседей, которые устроили для 105-летней именинницы чествование и вечеринку прямо перед ее домом.

Женщина рассказала, что чувствует себя на 17 лет, а причиной долголетия назвала правильное сочетание отдыха и активной ходьбы. «Нужно побольше отдыхать, а потом побольше двигаться. Ходить, ходить и ходить!» — заявила американка.

Долгожительница до сих пор сама водит машину, активно участвует в жизни своего района, а ее дни рождения каждый год отмечает вся округа. «Подозреваю, что вы подустали от всех этих празднеств в мою честь, но я благодарна, что вы пришли», — пошутила она, обращаясь к гостям.

Ранее сообщалось, что житель США, отпраздновавший 103-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Чарли Дункан считает, что прожил так долго благодаря регулярным занятиям особым видом аэробики.