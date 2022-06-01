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Греция захотела отправить Украине ненужные полувековые БМП

Греция направит Украине не использующиеся БМП-1 полувековой давности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Греция захотела направить Украине боевые машины пехоты БМП-1, выпущенные около полувека назад. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Иоаннис Иконому в эфире телеканала Sky, пишет ТАСС.

По словам Иконому, Афины могут поставить Киеву только устаревшее вооружение, которое сами получили в 1992 году. Речь идет о БМП-1, которые были выпущены 40-50 лет назад и в настоящее время не используются греческими военными.

При этом, считает представитель греческого правительства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут эксплуатировать такие боевые машины, поскольку имеют необходимые запчасти для них.

«А немцы заменят их нам на новые современные, опережающие на три-четыре поколения. Следовательно, у нас есть выгодное развитие ситуации для страны», — пояснил Иконому.

Ранее в Минобороны Греция сообщали, что Афины передадут Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, в обмен на бронированные машины Marder из ФРГ.

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Варвара Кошечкина
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