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Россиянам назвали три лучших сорта черешни для посадки на подмосковной даче

Агроном Ганичкина: Сюбаровская черешня морозоустойчива и дает хороший урожай в Подмосковье

Фото: mentatdgt / Pexels

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала россиянам, какие сорта черешни лучше посадить на подмосковной даче, чтобы получить хороший урожай. Ее слова передает издание «Вечерняя Москва».

Специалист назвала три лучших, по ее мнению, сорта черешни, которые отличаются зимостойкостью и отлично плодоносят в средней полосе России. Первый из них — Сюбаровская черешня, она морозоустойчива и отличается высокой адаптивностью к погодным условиям: независимо от погодных условий весной, в начале лета дерево гарантированно дает большой урожай.

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Еще один сорт, который Ганичкина рекомендовала для посадки в Подмосковье, — Гронковая черешня. «Она широко известна дачникам и огородникам. Это раносозревающий вариант дерева. Обладает приятным и сладким вкусом, отсутствует кислинка», — пояснила эксперт.

Также, по словам агронома, прекрасно растет в Московской области черешня сорта «Наслаждение». Это дерево неприхотливое в уходе, зимостойкое и при этом «очень плодовитое». Сорт относится к раннесозревающим, потому на первый урожай можно рассчитывать уже в конце мая.

Ранее автор и ведущий программы «Планета цветов» Александр Хабургаев рассказал россиянам, как правильно полоть сорняки. Специалист рекомендовал садоводам не поливать их уксусом и прополкой вредных растений с глубокими корнями заниматься после дождя.

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Наталья Обрядина
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