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Полицейские оштрафовали начальника из ГИБДД за тонировку машины на 500 рублей

В Екатеринбурге инспекторы оштрафовали главу МРЭО ГИБДД на 500 рублей за тонировку машины

Фото: Сергей Ивлев / РИА Новости

В Екатеринбурге оштрафовали главу МРЭО ГИБДД полковника Игоря Заховаева, когда он ехал на работу на своей Toyota Camry. Об этом E1.RU сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, силовики привлекли к операции инспекторов по личному составу, сотрудников службы собственной безопасности МВД и контрольно-профилактического отдела, чтобы остановить автомобиль полковника. За круговую тонировку на его машине был составлен протокол и выписан штраф на сумму в 500 рублей.

В свердловском гарнизоне полиции проводится активная борьба с нарушителями правил дорожного движения, как среди гражданских водителей, так и среди личного состава, заявил изданию руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, который, однако, не подтвердил, но и не опроверг факт наложения штрафа на полковника из ГИБДД.

По его словам, в этом году свыше 50 сотрудников органов внутренних дел привлекли к ответственности за нарушения. Горелых отметил, что протоколы об административных правонарушениях инспекторы составляют в отношении любых должностных лиц, вне зависимости от званий, должностей и заслуг. Неприкасаемых нарушителей не должно быть, подчеркнул представитель МВД.

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Любовь Ширижик
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