ООН рассказала о множестве «если» во встрече с представителями России и Украины

В ООН рассказали, что время и место встречи с представителями РФ и Украины не подтверждены

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в вопросах о планируемой встрече представителей организации, России и Украины по теме продовольственной безопасности есть большое количество нерешенных деталей, которые в настоящее время не позволяют назвать дату и место ее проведения, сообщает ТАСС.

«Нет [время и место не подтверждены]. Существует много "если", как только это будет согласовано, мы подтвердим», — заявил официальный представитель генсека.

Дюжаррик не стал подтверждать или опровергать возможность личного участия в данной встрече генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. Комментируя перспективы снятия введенных ограничений на российскую продукцию и экспорт украинского зерна, он подчеркнул, что «от Москвы до Вашингтона» в данном вопросе наблюдаются «позитивные комментарии», однако отметил, что достижение каких-либо соглашений потребует тщательного обсуждения деталей.

Ранее Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины.