Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ООН рассказала о множестве «если» во встрече с представителями России и Украины

В ООН рассказали, что время и место встречи с представителями РФ и Украины не подтверждены

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в вопросах о планируемой встрече представителей организации, России и Украины по теме продовольственной безопасности есть большое количество нерешенных деталей, которые в настоящее время не позволяют назвать дату и место ее проведения, сообщает ТАСС.

«Нет [время и место не подтверждены]. Существует много "если", как только это будет согласовано, мы подтвердим», — заявил официальный представитель генсека.

Дюжаррик не стал подтверждать или опровергать возможность личного участия в данной встрече генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. Комментируя перспективы снятия введенных ограничений на российскую продукцию и экспорт украинского зерна, он подчеркнул, что «от Москвы до Вашингтона» в данном вопросе наблюдаются «позитивные комментарии», однако отметил, что достижение каких-либо соглашений потребует тщательного обсуждения деталей.

Ранее Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины
ООН рассказала о множестве «если» во встрече с представителями России и Украины
ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке при отступлении
В Финляндии назвали необходимые качества для вступления в НАТО
В Пентагоне прокомментировали поставки оружия Украине
Раскрыты подробности закрытия магазинов Zara в России
США оценили помощь России со стороны Китая
Три священнослужителя Святогорской Лавры в ДНР погибли под обстрелом
Эндокринолог назвала категории россиян с хроническим дефицитом витамина D
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.