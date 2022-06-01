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Внутри новорожденного ребенка начал развиваться близнец

Hindustan Times: в Индии на свет появился ребенок, внутри которого развивался его близнец

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Врачи в индийском штате Бихар прооперировали новорожденного ребенка с близнецом в животе. Об этом сообщает Hindustan Times.

Плод начал развиваться внутри 40-дневного мальчика, появившегося на свет в индийском штате Бихар. Врачи обнаружили это, когда новорожденного доставили в больницу из-за вздутия и дискомфорта при мочеиспускании. После осмотра у него диагностировали редчайшую аномалию — утробный плод в плоде.

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Мальчика доставили в медицинский центр, где врачи успешно удалили аномальный зародыш. «Ребенок перенес операцию, и сейчас его состояние оценивается как стабильное», — заявил доктор Табрез Азиз.

Утробный плод в плоде — феномен, при котором внутри плода во время беременности формируется его близнец-паразит. Наблюдается примерно при одном рождении на 500 тысяч. В силу своей редкости эта аномалия требует квалифицированных специалистов и развитых медицинских технологий для проведения успешной операции.

Ранее сообщалось, что в Колумбии врачи извлекли эмбрион из живота новорожденного ребенка. К тому моменту у близнеца сформировались руки и ноги, но отсутствовали сердце и мозг.

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Алиса Дмитриева
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