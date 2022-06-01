Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн

Журналисты Politico рассказали о десятках автоколонн, доставляющих оружие в Донбасс

Фото: Carlos Barria / Reuters

Журналисты американского издания Politico описали переброску боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной части страны на восточный фронт. В издании отметили, что на протяжении недели «наблюдали за десятками автоколонн, везущими оружие в Донбасс».

Авторы статьи отмечают, что в колоннах были замечены боевые машины пехоты и танки, а также советские реактивные системы залпового огня, в том числе «Град», «Смерч» и «Ураган». Кроме того, журналисты обратили внимание на тактический ракетный комплекс «Точка-У» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, а также штурмовики Су-25, которые оказывали поддержку с воздуха.

В статье указывается, что в зону конфликта были направлены сотни солдат, которые передвигались в автобусах, военных грузовиках, на внедорожниках и бронетранспортерах. В ходе переброски вооружений и техники пришлось соорудить десятки мостов для переправы через реки.

Ранее сообщалось, что глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай в беседе с Politico указал, что военнослужащие ВСУ смогут перейти в наступление ближе к середине этого лета. Украинские военные также рассказали журналистам о поставляемых США гаубицах M777, отметив их высокую точность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса
Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины
Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.