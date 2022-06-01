В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн

Журналисты Politico рассказали о десятках автоколонн, доставляющих оружие в Донбасс

Журналисты американского издания Politico описали переброску боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной части страны на восточный фронт. В издании отметили, что на протяжении недели «наблюдали за десятками автоколонн, везущими оружие в Донбасс».

Авторы статьи отмечают, что в колоннах были замечены боевые машины пехоты и танки, а также советские реактивные системы залпового огня, в том числе «Град», «Смерч» и «Ураган». Кроме того, журналисты обратили внимание на тактический ракетный комплекс «Точка-У» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, а также штурмовики Су-25, которые оказывали поддержку с воздуха.

В статье указывается, что в зону конфликта были направлены сотни солдат, которые передвигались в автобусах, военных грузовиках, на внедорожниках и бронетранспортерах. В ходе переброски вооружений и техники пришлось соорудить десятки мостов для переправы через реки.

Ранее сообщалось, что глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай в беседе с Politico указал, что военнослужащие ВСУ смогут перейти в наступление ближе к середине этого лета. Украинские военные также рассказали журналистам о поставляемых США гаубицах M777, отметив их высокую точность.