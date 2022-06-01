Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах Украины ударить по ВС России в середине лета

Politico сообщила о планах Украины ударить по Вооруженным силам России в середине лета

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина может нанести удар по российским войскам к середине лета. Об этом в разговоре с Politico заявил глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай и несколько военных.

По сведениям издания, ожидается, что к этому времени в страну доставят американское и западное вооружения. При этом подчеркивается, что для успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО). «В последние недели Россия активизировала использование авиации, нанося удары по важной инфраструктуре и военным объектам», — говорится в сообщении.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него войдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.

В Кремле заявили, что США таким образом целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. «США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса
Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины
Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.