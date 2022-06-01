Россия предложила КНДР поставки вакцин против коронавируса, препаратов и тест-систем

Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против коронавируса, препаратов и тест-систем, а также помощь своих специалистов, но ответа пока не поступило. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Северной Корее.

«Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что реакции на предложение пока нет. «Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом в КНДР и Китае может спровоцировать появление новых штаммов. Ученые считают, что постоянное поддержание состояния пандемии и активное распространение инфекции помогут COVID-19 распространиться дальше. В случае с КНДР проникновение инфекции в другие государства маловероятно из-за закрытости страны, но о такой угрозе со стороны Китая говорить можно.

