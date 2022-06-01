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Командующий Северным флотом назвал целью НАТО военное присутствие в Арктике

Командующий Северным флотом Моисеев назвал целью НАТО военное присутствие в Арктике
Александр Моисеев

Александр Моисеев. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Целью организации Североатлантического альянса (НАТО) является военное присутствие в Арктике. С таким заявлением выступил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Моисеева, НАТО пытается обвинить в милитаризации этого региона Россию, однако этим занимается сам Запад.

«В западном мире принято обвинять РФ в так называемой милитаризации региона [Арктики]. Вбрасывается тезис "о военной угрозе со стороны России". Делается это только для того, чтобы обосновать необходимость наращивания военного присутствия НАТО здесь», — заявил адмирал.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что США опасаются «милитаризации» Арктики Россией.

Чиновнику заочно ответил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он отметил, что Арктика является для России территорией мира, и проводимое страной укрепление безопасности региона имеет своей целью только защиту суверенитета.

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Валерий Розенберг
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