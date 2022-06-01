Сотрудникам Центробанка посоветовали не ездить в Европу и США

The Bell: руководство ЦБ рекомендовало сотрудникам не ездить в недружественные страны

Руководство российского Центробанка «настоятельно рекомендовало» сотрудникам воздержаться от поездок в недружественные государства, включая США и страны Евросоюза, следует из письма, с которым ознакомилось The Bell.

Совет в документе объясняется «текущей геополитической ситуацией», а также «наличием потенциальных рисков», связанных с возвращением граждан в Россию. Не ездить в недружественные страны работникам рекомендуют «до особого распоряжения».

В целом документ носит рекомендательный характер, однако сотрудникам подразделений дают его на ознакомление под роспись. Вместе с тем из письма следует, что работникам с доступом к гостайне вообще необходимо отказаться от подобных поездок.

Документ обращен к зампредам ЦБ, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Банка России. Оно подписано зампредами Германом Зубаревым и Русланом Вестеровским.

Список недружественных стран был утвержден в начале марта. Кроме США и членов ЕС, в списке Канада, Великобритания с ее территориями, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.