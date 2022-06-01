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«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+

Спин-офф «Звездных войн» об Оби-Ван Кеноби стал самым успешным проектом Disney+

Кадр: сериал «Оби-Ван Кеноби»

Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом на стриминговой платформе Disney+. Об этом сообщается на официальном аккаунте сериала в Twitter.

Успех проекта измерялся количеством просмотренных часов от выхода первых серий сериала. После премьеры число зрителей «Звездных войн» увеличилось втрое.

«Спасибо лучшим фанатам в галактике за то, что сделали «Оби-Ван Кеноби» самым популярным [сериалом] на Disney+. Мы получили эти данные на основе общего времени просмотра сериала в премьерный уик-энд», — поблагодарили своих зрителей шоураннеры. Конкретное число просмотренных часов они не уточнили.

Действие сериала разворачивается через 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). По сюжету, джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером, прячась на пустынной планете Татуин. Главного героя в сериале играет шотландский актер Юэн Макгрегор. К роли Энакина Скайуокера вновь вернулся Хейден Кристенсен.

Ранее стало известно, что британский актер Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн».

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Дениза Мацаева
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