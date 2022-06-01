В Совфеде высказались по вопросу отказа от ЕГЭ

Спикер Совфеда Матвиенко призвала не торопиться с отказом от ЕГЭ и все тщательно взвесить

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не торопиться с решением отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, отметив его объективность и создание равных условий для поступления в вузы. Своим мнением она поделилась с журналистам после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает ТАСС.

«Что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно, а не просто “давайте отменим“. И что? Надо что-то предлагать. Поэтому также не горячиться, не торопиться, обсуждать и думать, как сделать более эффективную и объективную систему оценки знаний учащихся. И чтобы мы ни в коем случае не нарушили вот эту доступность образования для любого», — сказала спикер Совфеда.

25 мая стало известно, что в Госдуме приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования. «Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Кроме того, российская система образования ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.