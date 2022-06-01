Самолет с Елизаветой II экстренно приземлился в Лондоне со второй попытки

Самолет с Елизаветой II попал в грозу и экстренно приземлился со второй попытки

13-местный частный самолет, на борту которого находилась британская королева Елизавета II, провел в воздухе лишние 15 минут и смог экстренно приземлиться лишь со второй попытки. Об этом сообщает The Sun.

Самолет попал в грозу. Первая посадка была прервана из-за непогоды, после чего пилот четверть часа кружил над авиабазой Нортхолт на севере Лондона. Когда погода нормализовалась, пилот предпринял вторую попытку, которая оказалась успешной.

Елизавета II прилетела в Лондон из Балморала по случаю платинового юбилея своего правления. Из аэропорта она отправилась в Виндзорский замок и, по утверждению очевидцев, выглядела спокойной.

В Букингемском дворце подтвердили, что рейс королевы прервал посадку из-за молнии, добавив, что во время полета были соблюдены все надлежащие меры, и поводов для беспокойства о безопасности королевы не было.

Ранее сообщалось, что по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег арестованы несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии — двух британских полков, занимающихся охраной королевы Елизаветы II. Аресты прошли незадолго до парада в честь юбилея королевы.