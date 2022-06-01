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Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлили

Сезон на горнолыжном курорте «Эльбрусе» продлили до начала июля

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрусе» продлили до начала июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кавказ.РФ».

Горнолыжный сезон 2020-2021 на Эльбрусе продлился 240 дней, с 7 ноября по 4 июля, и завершился позже всех остальных в России.

«Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в 2022 году продлен до 3 июля. Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране – трасса Гарабаши – Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. «Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега трассы для гостей могут быть закрыты раньше», — уточнили в «Кавказ.РФ».

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Варвара Кошечкина
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