Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлили
Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрусе» продлили до начала июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кавказ.РФ».
Горнолыжный сезон 2020-2021 на Эльбрусе продлился 240 дней, с 7 ноября по 4 июля, и завершился позже всех остальных в России.
«Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в 2022 году продлен до 3 июля. Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране – трасса Гарабаши – Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги», — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. «Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега трассы для гостей могут быть закрыты раньше», — уточнили в «Кавказ.РФ».