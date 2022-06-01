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В Волгоградской области разработали более 70 детских турмаршрутов

Администрация Волгоградской области: для школьников разработали 70 маршрутов по региону

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Волгоградской области разработали более 70 детских образовательных и патриотических турмаршрутов. Об этом пишет «Интерфакс».

В пресс-службе региональной администрации сообщили, что в список попали как новые однодневные и многодневные программы, так и те, которые уже пользуются популярностью у школьных и семейных групп.

«В настоящее время повышенным спросом пользуются одно- и двухдневные туры по городу-герою — экскурсоводы рассказывают юным путешественникам о царицынской эпохе, истории Сталинграда, знакомят с достопримечательностями современного Волгограда», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, местные туроператоры начали предлагать детским группам многодневные путешествия по региону, в которые входит посещение Городищенского, Иловлинского и Калачевского районов. В ходе поездки школьников знакомят с историей области, рассказывают о традициях края, его промышленном и аграрном потенциале.

С 1 июня Ростуризм запустил программу бесплатных путешествий по России для школьников и их родителей. Отмечается, что всего в 2022 году принять участие в программе смогут дети 18 регионов страны. Для участия необходимо подать заявку на получение сертификата в личном кабинете госуслуг.

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Валентина Процкова
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