Москвичи стали массово получать услуги ЗАГС по-новому

Заммэра Ракова: территориальная доступность услуг ЗАГС в Москве выросла на 300 процентов

Получать услуги ЗАГС в Москве стало проще — их доступность выросла на 300 процентов. Это произошло благодаря тому, что год назад их начали предоставлять в офисах «Мои Документы», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Наша цель — сделать получение государственных услуг максимально простым и удобным для горожан. Мы последовательно внедряем электронные услуги, расширяем число услуг, доступных в МФЦ, ремонтируем и открываем новые центры. Год назад мы сделали важный шаг — в офисах "Мои Документы" москвичам стали доступны новые услуги органов ЗАГС. Таким образом, территориальная доступность услуг ЗАГС выросла в четыре раза — на 300 процентов. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь — во всех столичных центрах госуслуг» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Она добавила, что за год в офисах «Мои Документы» специалисты выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок, а брак в неторжественной обстановке заключили более 20 тысяч пар.

«Мы видим, что услуги ЗАГС в МФЦ очень востребованы — за год за ними обратились более 350 тысяч раз», — отметила Ракова.

Какие услуги ЗАГС можно получить в столичных центрах госуслуг? — Регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет; — регистрация расторжения брака по совместному заявлению, по решению суда, по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет (если запись о заключении расторгаемого брака содержится в едином государственном реестре ЗАГС); — выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; — внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи заявления в орган ЗАГС); — регистрация рождения и смерти (в том числе по заявлению юридического лица, а также по решению суда); — регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения; — проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов. Кроме того, во всех флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в городе Москве, могут получить услугу по включению в единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств.

Столичные власти отмечают, что «Мои Документы» ежедневно работают над тем, как сделать получение услуг комфортнее и создать новые сервисы. Так, у москвичей появилась возможность привнести праздничную атмосферу в регистрацию брака в неторжественной обстановке: для этого в ряде центров госуслуг есть отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые свадебные снимки на память. Они созданы во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, а также в районных центрах госуслуг Отрадное и Ховрино.

Если же пара планирует свадебную церемонию, в любом центре госуслуг можно подать заявление для регистрации заключения брака в торжественной обстановке во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС, а также на выездных площадках на конкретные дату и время.

Кроме того, с января 2022 года в 11 центрах госуслуг сотрудники органов ЗАГС оказывают такие узкоспециализированные услуги, как установление отцовства после регистрации рождения или расторжение брака, зарегистрированного за пределами России. Раньше сделать это можно было только в отделах ЗАГС со вторника по субботу в часы приема заявителей, теперь же услуга доступна ежедневно, без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. Записаться на получение услуги можно онлайн на mos.ru.

Наконец, в январе 2022 года у москвичей появилась возможность задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС не выходя из дома. Для этого достаточно связаться со специалистом по видеосвязи на портале mos.ru с 10:00 до 20:00. Онлайн-консультации носят информационный характер, для дальнейшей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.

Центры «Мои Документы» предоставляют более 280 госуслуг, 98 процентов из которых можно получить по экстерриториальному принципу. Офисы работают с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.