В Ярославской области создадут модель для прогноза заболеваний сердца

Пройдет региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

C 15 июня по 13 июля 2022 года пройдет второй региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» для участников из Ярославской области. В течение месяца участники со всей страны в онлайн-формате займутся решением задачи на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от стартапа победителей «Цифрового прорыва» «Форвард».

Чемпионаты по AI и ML — искусственному интеллекту и машинному обучению — большой спорт, собирающий вокруг себя лучших программистов и специалистов по Data Science, которые, обучая нейросети и применяя их на реальных задачах, помогают государству и бизнесу.

«Задачи для участников конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» посвящены актуальным и острым вопросам, ориентированным на специалистов самого разного профиля. Медтех, или медицинские технологии, — это применение гаджетов и сервисов в здравоохранении. Сюда можно отнести приложения, информационные сети и другие разработки, которые могут использовать пациенты и врачи. На региональном чемпионате в Ярославской области разработчики со всей России займутся важнейшей задачей для отрасли здравоохранения — созданием системы, которая будет совмещать в себе искусственный интеллект, анализ данных и исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. Участие в индивидуальном чемпионате — это возможность создать такое решение, которое сможет улучшить качество жизни, диагностику заболеваний и внести вклад в развитие системы прогнозирования риска развития заболеваний. Решения победителей прошлых сезонов активно продолжают развиваться и участвуют уже как кейсодержатели. Уверен, что и в этом году участники проявят свой талант, знания и представят сильные и перспективные проекты», — отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

В рамках регионального чемпионата участникам предстоит проанализировать как традиционные, так и нетрадиционные факторы риска развития сердечно-сосудистого заболевания пациента и построить прогнозную модель. Задача предложена командой «Форвард» — стартапом, созданном победителями конкурса «Цифровой прорыв» в финале 2020 года. Команда разработала лучшее решение в кейсе, связанном с выявлением проблем пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе больших данных. Более 80 процентов смертельных исходов в Российской Федерации связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Клинические методы диагностики не позволяют определять проблему без посещения врача и взятия анализов. Актуальной становится разработка интеллектуальной системы, которая сможет прогнозировать риски развития заболеваний с использованием исторических данных и оценивать риски критических нарушений в условиях повседневной жизни без визита к врачу.

Индивидуальный чемпионат подойдет не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков — это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов — тимлидов или HR-специалистов в ИТ.

Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты не только решат сложные и нетривиальные задачи, но и станут частью сообщества «Цифрового прорыва». Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 годы запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

