Руководитель общества «Знание» рассказал о принципах работы и новых проектах

Руководитель общества «Знание» Максим Древаль рассказал о принципах работы

Выступая перед школьниками на открытии лектория «Знание» в рамках Фестиваля детства и юности «Большая перемена», проходящего на ВДНХ, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что от их ценностных ориентиров, от их знаний и устремлений зависит будущее нашей страны, ориентиры и вектора ее развития.

По его словам, общество «Знание» старается помочь школьникам развиваться, сделать новое, чтобы получение знаний вошло бы у них в привычку, а просвещение стало важной частью их жизни. Он рассказал, что в достижении целей организации помогает несколько принципов. «Мы приглашаем в качестве лекторов первых лиц из всех сфер знаний, потому что помимо уникальных знаний, которыми они делятся с вами, они еще и вдохновляют своим примером, позволяют нам поверить в себя и сориентироваться на развитие, — сообщил Максим Древаль. — Каждая встреча в обществе знания это всегда не монолог, а диалог, вы всегда можете задать любой свой вопрос нашим самым выдающимся спикерам». Он пообещал, что и в дальнейшем интересные люди, такие, как руководители ведущих компаний и ВУЗов, волонтерских организаций и детских движений, артисты, ученые, космонавты будут делиться со школьниками знаниями и отвечать на их вопросы.

Максим Древаль отметил, что общество «Знание» поддерживает инициативу создания нового детского движения «Большая перемена» и даже решило запустить несколько новых проектов и инициатив, которые вольются в это движение. Например, в детских лагерях в течение всего лета будет обсуждаться, каким должно быть это движение. А в уже работающий проект «Лига знаний», чемпионат по интеллектуальным играм, викторинам, квизам, с лета добавится отдельный школьный трек, который, по его словам, «вольется в это движение, и уже в ближайшее время в детских лагерях можно будет принять участие в ежегодном турнире с большими призами, с путешествиями и многими возможностями».

Второй проект, о котором рассказал руководитель общества «Знание» — совсем новый. «Лига Лекторов» — это конкурс лучших просветителей и лекторов нашей страны со всех регионов. «Но видя вас и понимая, насколько вы уже интересны и способны вдохновлять своих сверстников, мы решили дать и вам возможность поучаствовать в таком конкурсе и стать лектором, — сообщил Максим Древаль школьникам. — Более того, вы не только можете проявить себя, но и получить наставничество и обучение ораторскому мастерству, можете стать блогером-просветителем, а мы вам в этом поможем, дадим огромный инструментарий нашей студии по всей стране, опытную команду съемочную, команду наставников-лекторов». Руководитель общества «Знание» надеется, что в стране появятся десятки, сотни а, может быть, и тысячи юных просветителей.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Всероссийский конкурс «Большая перемена», проводимый в рамках Национального проекта «Образование», организован Федеральным агентством по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российским движением школьников. Проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.