Названы самые популярные районы Арктики для получения бесплатного «гектара»

Мурманская область и Карелия стали лидерами по оформлению бесплатного «гектара» в Арктике

Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эльвира Нургалиева назвала районы Арктики, являющиеся самыми популярными для оформления бесплатных «гектаров». Заявление Нургалиевой приводится на сайте КРДВ.

По сообщению замглавы корпорации, Мурманская, Архангельская области и Карелия стали лидерами по числу оформленных заявок. Бесплатный «гектар» под Мурманском оформили 3116 человек, в Карелии — 2076 россиян, а в Архангельской области — 1022 человека.

Из всех подавших заявки бесплатные «гектары» получили уже более трех тысяч россиян. По словам Нургалиевой, эти цифры доказывают интерес к Арктике, который приведет к развитию региона.

«Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей строить планы на своей земле», — сообщила замглавы КРДВ.

Выбрать участок можно на официальном портале программы, где размещена интерактивная карта с доступными участками. С февраля 2022 года получить землю в Арктике могут все россияне.

Ранее Владимир Путин дал поручение по Арктике. Он заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, необходимо не откладывать реализацию проектов в арктической зоне.