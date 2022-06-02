69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Названы самые популярные районы Арктики для получения бесплатного «гектара»

Мурманская область и Карелия стали лидерами по оформлению бесплатного «гектара» в Арктике

Фото: Julia Kirilova / Unsplash

Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эльвира Нургалиева назвала районы Арктики, являющиеся самыми популярными для оформления бесплатных «гектаров». Заявление Нургалиевой приводится на сайте КРДВ.

По сообщению замглавы корпорации, Мурманская, Архангельская области и Карелия стали лидерами по числу оформленных заявок. Бесплатный «гектар» под Мурманском оформили 3116 человек, в Карелии — 2076 россиян, а в Архангельской области — 1022 человека.

Из всех подавших заявки бесплатные «гектары» получили уже более трех тысяч россиян. По словам Нургалиевой, эти цифры доказывают интерес к Арктике, который приведет к развитию региона.

Материалы по теме:
«Ловим закат на атомном ледоколе» Самое мощное в мире полярное судно «Арктика» в объективах россиян
«Ловим закат на атомном ледоколе»Самое мощное в мире полярное судно «Арктика» в объективах россиян
30 января 2022
«Нужно думать о том, как высадиться на Марс» Федор Конюхов готовится к рекорду в Арктике. Почему ему не сидится дома?
«Нужно думать о том, как высадиться на Марс»Федор Конюхов готовится к рекорду в Арктике. Почему ему не сидится дома?
26 мая 2022

«Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей строить планы на своей земле», — сообщила замглавы КРДВ.

Выбрать участок можно на официальном портале программы, где размещена интерактивная карта с доступными участками. С февраля 2022 года получить землю в Арктике могут все россияне.

Ранее Владимир Путин дал поручение по Арктике. Он заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, необходимо не откладывать реализацию проектов в арктической зоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Индийская компания решила ликвидировать «дочку» на Камчатке
Австралия оказалась на грани кризиса из-за цен на газ
Названы самые популярные районы Арктики для получения бесплатного «гектара»
Приговоренный к 21 году священник из Оренбурга подал жалобу
Кремль высказался по поводу референдумов на украинских территориях
Кремль ответил на вопрос о возможном возвращении смертной казни в России
Российская OBI нашла способ решить проблемы с поставками
Кремль прокомментировал события вокруг Чубайса
В Кремле опровергли намерение закрыть «окно в Европу»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.