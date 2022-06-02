В Армении решили больше не передавать США образцы опасных патогенов

Правительство Армении решило отказаться от передачи США образцов опасных патогенов

Правительство Армении решило отказаться от обязательств перед США и больше не отправлять им образцы опасных патогенов, собранных в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на заседании в четверг, 2 июня, правительство предложило подписать протокол к соглашению с США от 2010 года «О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия». Предложение было одобрено.

В соответствии с соглашением, Армения обязывалась передавать министерству обороны США образцы опасных патогенов, собранных в республике в профилактических, военных или мирных целях. Подписанный протокол снимет с властей страны такие обязательства.

Как отмечается в обосновании решения, парламентарии идут на это «в целях обеспечения сбалансированной политики в сфере биологической безопасности».

В феврале Министерство обороны России обнародовало данные, которые подтверждают наличие на Украине военно-биологических лабораторий. В стране располагались 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». По мнению представителей ведомства, исследования в них проходили под контролем США.