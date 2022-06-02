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Австралия оказалась на грани кризиса из-за цен на газ

Министр энергетики Австралии заявил о приближении энергокризиса из-за нехватки газа

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Австралия оказалась на грани энергетического кризиса из-за нехватки газа и растущих цен на топливо, заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Крис Боуэн. Его слова приводит ТАСС.

«Австралийские энергетические рынки переживают настоящий шторм из-за целого ряда факторов, влияющих на очень серьезную и сложную ситуацию с электро- и газоснабжением», — сказал Боуэн. Министр уточнил, что правительство предпримет необходимые меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Помимо нестабильности на мировых энергетических рынках на фоне военной спецоперации на Украине кризис в стране также приблизили неблагоприятные погодные условия. Боуэн отметил, что потребительский спрос на газ и электричество увеличился из-за резкого похолодания на юго-восточном и восточном побережье континента.

По его мнению, смягчить ситуацию возможно при помощи перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако это случится нескоро. Кроме того, Боуэн указал на несостоятельность предыдущего правительства, которое управляло страной с августа 2018 по май 2022 года. По его мнению, власти не оказывали должного внимания расширению систем хранения сжиженного природного газа (СПГ) и более активному использованию ВИЭ.

В результате Австралия, по словам исполнительного директора местной Ассоциации потребителей энергии (EUAA) Эндрю Ричардса, рискует столкнуться с крупнейшим энергетическим кризисом за последние 50 лет. Только в 2022 году цены на электроэнергию в Австралии выросли более чем на 140 процентов из-за резкого роста цен на газ, несмотря на то, что 70 процентов австралийского газа экспортируется за рубеж.

Беспрецедентный рост цен на энергоносители может привести многие страны мира к энергетической катастрофе. Так, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с серьезным дефицитом топлива. По его словам, нынешние потрясения в сфере энергетики намного более масштабные, чем наблюдавшийся в 1970-е годы кризис.

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Платон Щукин
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