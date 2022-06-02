Украине бесплатно отдадут беспилотник Bayraktar

Турецкая компания бесплатно передаст Литве бесполитоник Bayraktar TB2 на нужды ВСУ

Частная турецкая компания Baykar, занимающаяся производством беспилотников, приняла решение бесплатно передать Литве летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом компания сообщила в Twitter.

В компании узнали, что в Литве открылся сбор средств на покупку беспилотника для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Народ Литвы с честью собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar безвозмездно подарит Литве Bayraktar TB2 и попросит эти средства передать Украине на гуманитарную помощь», — написано в сообщении турецкой компании.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter пообещал на собранные деньги докупить необходимые боеприпасы для беспилотника. Вместе с остальными средствами, переправленными на гумпомощь, Литва отдаст летательный аппарат Украине.

Ранее сообщалось, что Анушаускас объявил о сборе средств на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ через свою страницу в социальной сети Twitter. Ранее этот сбор открыл журналист Андрюс Тапинас, но министр обороны не только поддержал его в соцсети, но и оставил реквизиты для пожертвований. Всего собрали около шести миллионов евро, хотя для покупки беспилотника требовалось пять.