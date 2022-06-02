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Суд постановил считать шмелей рыбами

Law & Crime: калифорнийский суд постановил, что по закону шмелей следует считать рыбами

Фото: Damien TUPINIER / Unsplash

Коллегия из трех судей апелляционного суда штата Калифорния постановила, что шмелей следует считать рыбами. Об этом сообщает Law & Crime.

Суд признал, что в соответствии с положениями калифорнийского Закона об исчезающих видах некоторые беспозвоночные, в том числе шмели, юридически подпадают под то же определение, что и рыбы.

Поводом для этого стал иск производителей миндаля, цитрусовых и хлопка. Они утверждали, что Закон об исчезающих видах не распространяется на насекомых, и требовали отменить решение Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам штата Калифорния, в 2019 году присвоившей статус охраняемых животных четырем видам шмелей.

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Юристы ответчика заявили, что положения о рыбах Закона об исчезающих видах уже использовались для защиты моллюсков, раков и креветок, которых обычно не считают рыбами. Более того, одна из охраняемых улиток была сухопутным животным. Из этого следует, что, с точки зрения закона, рыбы могут жить не только в воде.

Суд счел аргументы Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам убедительными и позволил продолжить защиту шмелей в качестве рыб.

У Комиссии есть полномочия, позволяющие ей включать беспозвоночных в списки исчезающих и уязвимых видов. Затем мы рассмотрели, ограничены ли полномочия Комиссии лишь водными беспозвоночными. По нашему заключению, на этот вопрос можно ответить «нет». Хотя под рыбами обычно подразумеваются виды, живущие в воде, термин, использованный законодателями в определении рыбы в главе 45, не настолько ограничен

из заключения суда

Ранее сообщалось, что в зоопарке графства Суффолк, Великобритания, на свет появился детеныш вымирающего белого носорога. Детеныши белых носорогов обычно весят от 40 до 60 килограммов.

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Рузанна Акмалтдинова
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