Редчайший вымирающий белый носорог родился в зоопарке

В зоопарке графства Суффолк, Великобритания, на свет появился детеныш вымирающего белого носорога. Об этом сообщает Daily Mail.

Детеныш, пол которого пока определить не удалось, родился в субботу, 18 декабря, в британском зоопарке Africa Alive недалеко от города Лоустофт. Это первый случай появления детеныша редкого южного белого носорога в истории питомника.

Родителями новорожденного стали девятилетняя Нджири и 13-летний Зимба, которых специально отобрали с помощью генетического тестирования и привезли в Великобританию в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, направленной на восстановление популяции белых носорогов. Появившийся на свет в субботу малыш стал первым рожденным благодаря программе.

Так как пол детеныша пока неизвестен, смотрители Africa Alive еще не дали ему имени. «Мы в полном восторге от такого пополнения. Рождение детеныша — настоящее маленькое чудо», — сказал один из руководителей зоопарка Грэм Уильямсон.

В дикой природе самки белых носорогов, готовясь к родам, покидают свою группу за несколько дней до появления на свет детеныша и остаются с ним наедине несколько дней после. Чтобы создать условия, похожие на естественные, сотрудники Africa Alive отвели для Нджири и малыша специальное помещение.

Детеныши белых носорогов обычно весят от 40 до 60 килограммов. Они почти сразу становятся на ноги, а уже через сутки после рождения могут сопровождать мать. Вес взрослого носорога может достигать более 1,8 тонны.

Южные белые носороги водятся на территории ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбика. Этот вид был почти уничтожен человеком, однако благодаря программам защиты популяции сейчас поголовье белых носорогов увеличилось до 18 тысяч особей. Тем не менее они все еще находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Китае на свет появились сразу четверо детенышей золотого тигра. Это животное является редким подвидом бенгальского тигра, появившимся вследствие генетической мутации.