Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Ортопед перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе

Врач Володин: боли в ступнях могут быть из-за плоскостопия или остеоартроза суставов

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Врач — травматолог-ортопед Илья Володин перечислил основные причины болей и дискомфорта в стопе при ходьбе. В беседе с изданием «Доктор Питер» он объяснил, что проблемы в ступнях и болезненные ощущения могут возникнуть из-за плоскостопия или остеоартроза суставов.

Ортопед уточнил, что одной из основных причин болезненных ощущений может быть поперечное плоскостопие с метатарзалгией. При этом заболевании люди сталкиваются с острой болью под основаниями пальцев. Болезненные ощущения усиливаются при ходьбе босиком и утихают, когда человек садится или ложится, объяснил врач. Риск развития метатарзалгии может быть связан с ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
Сустав без проблем Как победить ревматизм
Сустав без проблемКак победить ревматизм
14 ноября 2016

Также причиной болезненных ощущений в стопах может оказаться неврома Мортона (доброкачественное нераковое утолщение нерва — прим. «Ленты.ру»), заявил Володин. Основными ее симптомами он назвал острую или жгучую боль, которая отдает в пальцы и может быть спровоцирована плоскостопием или ношением тесной узкой обуви и высоких каблуков.

Тендинит ахиллова сухожилия — еще одно заболевание, при котором наблюдаются болезненные ощущения или дискомфорт в стопе, продолжает ортопед. Этим термином называют воспаление ахиллова сухожилия, которое может перетечь в хроническую стадию. Обычно проявляется ноющей или жгучей болью при физической нагрузке или растяжении.

В заключение Володин рассказал об остеоартрозе суставов. К этому недугу приводит истончение и разрушение хряща в суставе в результате его физического износа. Боль при остеоартрозе может возникать не только при движении, но и в состоянии покоя, сопровождаться ограничением подвижности сустава, хрустом или ощущением «трения», а также отечностью, усиливающейся при физических нагрузках, отметил врач.

Травматолог призвал не терпеть боль и не заниматься самодиагностикой, а как можно быстрее обратиться к специалисту для уточнения диагноза и получения лечения.

Ранее известные врачи и эксперты назвали привычки, провоцирующие преждевременное старение и негативно влияющие на общее состояние организма. По их словам, любовь к загару и газировке, а также бессонница и стресс могут погубить красоту и здоровье.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
Ида Галич стала ведущей нового шоу после скандала с Летучей
Ортопед перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе
Чемпионат мира по футболу в Катаре обвинили в надуманной заботе о планете
В США собрались создать идеальный перекресток
Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве
Стало известно о проблемах в главной экономике Европы
Ради свадьбы невеста пересекла лес с тиграми-людоедами и реку с крокодилами
«Самая татуированная женщина Польши» показала старые фото с чистой кожей
Российским авиакомпаниям помогут деньгами главной «кубышки» страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.